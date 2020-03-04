Бывшая канадская модель Сера Джонстон обвинила американского актера Тимоти Хаттона в изнасиловании. По ее словам, это произошло в четырнадцатилетнем возрасте. Представители артиста, в свою очередь, считают, что Сера лжет и хочет обогатиться таким способом.

Бывшая канадская модель Сера Джонстон обвинила американского актера Тимоти Хаттона в изнасиловании. По ее словам, это произошло в четырнадцатилетнем возрасте. Представители артиста, в свою очередь, считают, что Сера лжет и хочет обогатиться таким способом. Об этом сообщает BuzzFedNews.Джонстон утверждает, что изнасилование произошло в 1983 году в Ванкувере, где проходили съемки фильма "Ледяной человек". По словам женщины, Хаттон пригласил ее вместе с подругами в гостиничный номер. Бывшая модель рассказала, что актер изнасиловал ее вместе со своим приятелем.Заявление на Тимоти Хаттона женщина подала лишь в 50-летнем возрасте спустя 36 лет. До этого Сера боялась во всем признаться. Лишь когда развилось движение жертв сексуальных домогательств #MeToo, Джонстон решилась на данный шаг.Актер, в свою очередь, отрицает обвинения. Адвокат Хаттона заявил, что его подзащитный ни разу не встречал Джонстон. Кроме того, женщина якобы в течение двух с половиной лет вымогает с Тимоти выполнение некоторых требований. Сторона актера подала жалобу на бывшую модель.В феврале признали виновным в сексуальном домогательстве и изнасиловании продюсера Харви Вайнштейна. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.