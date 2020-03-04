Некоторые люди могут не бояться коронавируса COVID-19: он их крайне редко поражает. К такому выводу пришли медики из Китая, проанализировав более 70 тысяч заболеваний коронавирусом. Реже всего на инфекцию реагируют дети и подростки до 19 лет. На них приходится лишь 2% от общего числа инфицированных.

Некоторые люди могут не бояться коронавируса COVID-19: он их крайне редко поражает. К такому выводу пришли медики из Китая, проанализировав более 70 тысяч заболеваний коронавирусом. Реже всего на инфекцию реагируют дети и подростки до 19 лет. На них приходится лишь 2% от общего числа инфицированных. Умерших детей среди заболевших в китайском Ухане нет вообще.Пока информации на этот счет недостаточно, отметил в интервью газете "Известия" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Но он не исключает, что такая тенденция связана с более крепкой иммунной системой подрастающего поколения.Среди заболевши нет детей и благодаря заботе родителей, которые строго следят за тем, чтобы дети и подростки соблюдали нормы гигиены, следовали советам врачей и использовали защитные маски, отмечает заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. К тому же детские учреждения первыми уходят на карантин, что препятствует распространению инфекции.Верно и обратное: чем старше человек, тем сложнее он переносит заболевание. Как правило, сами взрослые не столь внимательно относятся к рекомендациям медиков.Основная группа риска заражения коронавирусом – люди старше 60 лет. Свой вклад в развитие осложнений при инфицировании вносит и наличие хронических заболеваний. Большинство смертей при коронавирусе вызвано именно обострением хроники.Ученые отмечают, что 87% случаев заражения коронавирусом приходится на людей от 30 до 79 лет.Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом новорожденного ребенка в случае, если мать больна. Для младенцев коронавирус может представлять угрозу из-за несовершенного иммунного ответа организма ребенка. Но шансов заразиться у новорожденных не так много: они не столь мобильны, как взрослые, и имеют гораздо меньше контактов с другими людьми.Коронавирус может передаваться от матери к ребенку, но это достаточно редкое событие. Для этого нужно, чтобы беременная женщина заболела коронавирусом непосредственно перед родами. В этом случае она будет опасна для ребенка сразу после контакта с ним при рождении.Через плаценту же коронавирус, как и другие респираторные заболевания, не передается.Чаще других угрозе заражения коронавирусом подвергаются медики, работники сферы услуг, сотрудники авиакомпаний, работники, у которых нет возможности временно перейти на удаленный доступ, а также люди творческих профессий — актеры, танцоры и журналисты.