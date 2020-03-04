Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП в московской школе, где первоклассники получили ожоги роговицы. Более 20 детей пострадали по вине педагога, которая забыла выключить кварцевую лампу во время уроков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП в московской школе, где первоклассники получили ожоги роговицы. Более 20 детей пострадали по вине педагога, которая забыла выключить кварцевую лампу во время уроков.Как выяснилось, в классе использовали запрещенные приборы открытого типа. Откуда они взялись в школе, предстоит выяснить следствию. Семеро из числа пострадавших школьников сегодня вернулись к учебе. Остальные пока на лечении.