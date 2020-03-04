Торговое соглашение между США и Китаем на первом этапе будет контрпродуктивным для политических целей президента США Дональда Трампа согласно новому исследованию, проведенному вашингтонским Институтом международной экономики Петерсона, пишет South China Morning Post.
Торговое соглашение между США и Китаем на первом этапе будет контрпродуктивным для политических целей президента США Дональда Трампа согласно новому исследованию, проведенному вашингтонским Институтом международной экономики Петерсона, пишет South China Morning Post.
Исследователи объяснили это тем, что соглашение может сделать государственные предприятия КНР еще более влиятельными в экономике Китая,
На государственные предприятия Китая приходилось только около четверти импорта в 2019 г., но торговое перемирие между двумя странами, достигнутое в январе, окажет больше давления на Пекин.
Отмечается, что власти КНР намерены заставить госпредприятия увеличить покупки, чтобы выполнить соглашение об увеличении поставок товаров из США на $200 млрд к концу 2021 г.
В то же время большинство продуктов американского производства, которые были включены в торговую сделку, в основном были куплены компаниями частного сектора, а тарифы, которые сохраняются в Китае, делают эти товары более дорогими для частных предприятий согласно отчету.
Сельскохозяйственная продукция из США в Китае обходится на 25% дороже из-за повышения тарифов на экспорт из Америки и снижения пошлин на товары из Бразилии и других стран, говорится в отчете исследователей Боуна и Лавли из института Петерсона.
На заметку: Посетив сайт sweet-catering.kiev.ua вы сможете в любое удобное для вас время заказать услугу Кейтеринг
. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!