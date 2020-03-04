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<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2020-pervyj-etap-torgovogo-soglasheniya-ssha-s-kitaem-navredit-celyam-trampa.html" target="_blank">Первый этап торгового соглашения США с Китаем навредит целям Трампа</a> - Торговое соглашение между США и Китаем на первом этапе будет контрпродуктивным для политических целей президента США Дональда Трампа согласно новому исследованию, проведенному вашингтонским Институтом международной экономики Петерсона, пишет South China Morning Post.