В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский. Это пациент в провинции Любуске. Все, кто ..

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский."Это пациент в провинции Любуске. Все, кто контактировал с ним, были помещены на домашний карантин... Результаты теста появились ночью", – цитирует чиновника . Ранее стало известно, что в Польше более 230 человек находятся на карантине из-за подозрений в коронавирусе.