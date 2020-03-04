Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что для защиты Владимира Путина от коронавируса делается все необходимое. При этом, по его словам, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что для защиты Владимира Путина от коронавируса делается все необходимое.При этом, по его словам, "речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане", передает "Интерфакс".Песков также отметил, что в Москве ситуация с коронавирусом резко не осложнялась.В столице коронавирус COVID-19 подтвердился у одного мужчины, вернувшегося из Италии. Заболевание протекает в легкой форме, состояние пациента удовлетворительное.Уже определен круг лиц, которые с ним контактировали. 24 человека были госпитализированы, более 80-ти находятся на карантине, сообщает РИА Новости.В связи с угрозой распространения коронавируса на предприятиях столицы усиливают меры дезинфекции.Всего в России, по данным мониторинга, подтверждены шесть случаев заболевания коронавирусом: по одному – в Москве, Тюменской области и в Забайкальском крае, трое зараженных, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, находятся в Казани.Ранее эксперты на случай эпидемии рекомендовали сделать дома "стратегический запас" медпрепаратов, товаров и продуктов, а также дали советы, как обезопасить себя от этого заболевания.