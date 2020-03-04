Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Подмосковье. Отмечается, что мужчина вернулся из Рима и прямо из аэропорта был госпитализирован с болями в горле и температурурой в ..

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Подмосковье.Отмечается, что мужчина вернулся из Рима и прямо из аэропорта был госпитализирован с болями в горле и температурурой в инфекционное отделение.Судя по всему, гражданин решил, что не готов портить впечатление от римских каникул, находясь в больничной палате, и поэтому сбежал. К поискам пациента подключилась полиция. Беглеца задержали и вернули на карантин, пишет телеграм-канал "112".