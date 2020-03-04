В Москве изучают обстоятельства аварии, в результате которой погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралёв. Его во дворе дома сбил фургон курьерской службы. Водитель, сдавая назад, не заметил пешехода. Генерал в отставке скончался в реанимации института Склифосовского. Соседи уверены, что трагедии можно было избежать, если бы во дворе был шлагбаум.

В Москве изучают обстоятельства аварии, в результате которой погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралёв. Его во дворе дома сбил фургон курьерской службы. Водитель, сдавая назад, не заметил пешехода. Генерал в отставке скончался в реанимации института Склифосовского. Соседи уверены, что трагедии можно было избежать, если бы во дворе был шлагбаум.Фургон на небольшой скорости сдает назад. В проеме арки спиной стоит человек — машину он не видит. Водитель тоже — слепая зона. В итоге пять километров в час оказались фатальными. Потерпевший умер в больнице на следующий день. Трагически погиб бывший заместитель министра обороны СССР, генерал в отставке Владимир Шуралёв."Уважаемый человек — это достояние не только страны, но достояние и наше. И наше личное переживание", — скорбит Елена Орлова, местная жительница.Эта новость потрясла соседей. Говорят, рано или поздно, что-то подобное должно было случиться. Автомобильный хаос во дворе начался после того как убрали шлагбаум."Один из жителей соседнего дома писал жалобы в управу о незаконности установленного шлагбаума", — рассказал Петр Лушев, председатель совета дома.Чтобы вернуть преграду, нужно согласие жильцов сразу двух домов, но многим шлагбаум не нужен.Принцип квартальной застройки: шесть строений — единое целое. До недавнего времени и двор был един. Движение, как на круговом перекрестке. Заезд и выезд на любую из прилегающих улиц.Но, после того, как жители двух домов не смогли договориться о шлагбауме, схема рухнула. Как во времена феодальной раздробленности каждый заявил о независимости. Кто-то отгородился от соседей забором и шлагбаумом, кто-то бросил территорию на произвол судьбы.Сейчас это один из немногих дворов в центре Москвы, где можно бесплатно припарковаться. Знают об этом многие, правда получается не у всех.Желающих слишком много. Занято абсолютно все. Поэтому заехав сюда, ни повернуть, ни развернуться нормально уже не получается. А, чтобы выехать назад, приходится показывать чудеса водительского мастерства.Кто-то, видя, что мест нет, сразу пятится назад. Кто-то упорно лезет в самые дебри, а потом создает проблемы и себе и пешеходам."Ну, так вот, смотришь, зеркала я опустил. Видите, как машина стоит вплотную. Здесь никак", — говорит водитель.Похожая ситуация и на Новолесном переулке. Хаотичная парковка во дворе без шлагбаумов тоже привела к трагедии."Неправильно ехала, пятилась назад. Задом ехала. Ну, она не среагировала, она пожилая женщина. И её сбили насмерть", — говорит Сергей Жуков, житель дома.Чтобы такие ситуации больше не повторялись, звучат разные предложения. От фантастических — оснастить все грузовые машины камерами заднего вида, до радикальных — вообще запретить парковку во дворах.