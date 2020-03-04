Главный отрицательный анализ дня - новость о том, что коронавирус не угрожает Папе Римскому. Китай, где число выписанных пациентов стремительно растет, а технической новинкой недели стали цифровые паспорта с историей болезни, все еще лидер по числу летальных исходов. Сегодняшний антирекорд зафиксирован в США - сразу четверо погибших.

Главный отрицательный анализ дня — новость о том, что коронавирус не угрожает Папе Римскому. Китай, где число выписанных пациентов стремительно растет, а технической новинкой недели стали цифровые паспорта с историей болезни, все еще лидер по числу летальных исходов. Сегодняшний антирекорд зафиксирован в США — сразу четверо погибших.Утренняя линейка с гимном и в пионерском галстуке обязательна даже тогда, когда урок начинается в собственной комнате. 170 миллионов китайских школьников теперь учатся из дома онлайн. Математика, письмо и даже физкультура — через интернет, а в Шанхае еще и по телевизору. В школах открыли целые телестудии. Ученица первого класса Сяо Юэ поделилась своим впечатлением:— Это так здорово — вроде дома уроки делаешь, а все равно всех одноклассников видишь!Сколько продлится такой образовательный карантин, не известно. Дистанционно теперь работают и целые предприятия. Там, где без личного присутствия никак, на входе дополнительный контроль. Просто измерить температуру мало. Предлагают с помощью смартфона отсканировать QR-код, что исключить контакт с зараженными. Через секунду специальная программа и мобильный оператор выдают каждое передвижение. Зеленый экран — своего рода пропуск. Красный закрывает любые двери. Даже за маской теперь не скрыться от всевидящего китайского ока. Искусственный интеллект научился распознавать закрытые лица.За тем, как идет работа по созданию вакцины и лекарств против коронавируса, следят на самом высшем уровне. В лабораториях военно-медицинской академии и мединститута Университета Цинхуа глава КНР потребовал ускорить разработку противоядия — над этим сейчас бьются лучшие ученые. Си Цзиньпин призвал действовать на опережение, чтобы новые технологии можно было использовать и после победы над заразой.Эпидемия подтолкнула к множеству новых решений. Компания по переработке пластиковых отходов начала шить защитные костюмы, которых катастрофически не хватало. В качестве материала — выброшенные пластиковые бутылки."На один такой защитный костюм уходит ровно 26 бутылок. В день мы производим три тысячи таких костюмов. Со дня на день отправим в Ухань первую партию. Даже на спине написали"Ухань, держись!", — рассказала управляющий директор компании по переработке пластиковых отходов Лю Сюесун.И Ухань держится, идя при этом медленно, но на поправку. Один из временных госпиталей, развернутый в здании спортивной гимназии в районе Цяокоу, закрыли — большинство пациентов выписали. Оставшихся перевели в стационар. Врач Ма Ин отметил, что свою миссию здесь они выполнили и готовы приступить к борьбе на новом поле боя.Свой бой параллельно ведут и полицейские с теми, кто пытается на эпидемии заработать. В Шанхае арестовали трех мошенников, которые пытались продать дезинфицирующее средство под видом спасающего от коронавируса. Злоумышленники уже успели собрать предоплату почти на два миллиона долларов. Впрочем, такие случаи в Китае все-таки единичны.Новые жертвы коронавируса в США. Здесь ушли из жизни в больнице Evergreen Health, что под Сиэтлом, трое — это пожилые пациенты дома престарелых. Четвертый летальный случай — это сорокалетний мужчина из соседнего округа Снохомиш.Cимптомы респираторного заболевания выявлены еще более чем у пятидесяти сотрудников и постояльцев дома престарелых в Киркланде. Среди них и 76-летняя мать Кармин Грей. Дочь к пожилой женщине накануне не пустили. По ее словам, у матери кашель, затруднено дыхание, за ней наблюдают. Диагноза пока нет. Тест провели, но он не подходит под критерии.Уроженца Белоруссии Владимира, он живет тут по соседству и занимается доставкой, отговорила от визита внутрь жена. В округе постепенно нарастает паника. По словам Владимира, он видел одного человека, который закупился большим количеством еды.Если человек в маске, значит сделал запасы заранее. Теперь в США это едва ли не главный дефицит — все продано. Судя по тому, что видно полках, из продажи пропали не только медицинские маски. Нет перчаток, средств дезинфекции.Маски исчезли, вакцины пока не появилась. Чтобы это произошло поскорее, на рабочий лад глав фармацевтических корпораций накануне настраивал президент США Дональд Трамп.В Америке тем временем уже больше ста подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. От Род-Айленда на восточном побережье до Калифорнии на Западе — там сразу двадцать заболевших. Болезнь добралась и до Нью-Йорка. Инфицирована и американская политика, в которой биологическое оружие применяют без стеснения."Этот президент не дает высказаться ученым. Вместо них говорит вице-президент Майк Пенс. Они даже не подготовили экспресс-тесты для определения зараженных, у них нет дальнейшего плана действий. Эта администрация урезала финансирование центра по контролю за заболеваемостью, упразднила отдел, который мы создали в администрации президента Обамы, который отвечал за контроль и предотвращение эпидемий", — заявил кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден."Надеюсь, Трамп понимает, что коронавирус представляет собой серьезную угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира", — сообщил кандидат на пост президента от Демократической партии Берни Сандерс.Байден с Сандерсом разминались перед супервторником. Трамп же рад тому, что с черным понедельником обошлось. Несмотря на мрачные прогнозы, биржевые индексы на старте недели устремились вверх. От силы иммунитета американской экономики к коронавирусу предвыборные перспективы президента США зависят напрямую.