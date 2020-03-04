Ответная встреча полуфинального противостояния в Кубке Италии по футболу между Наполи и миланским Интером перенесен из-за коронавируса. Матч должен был состояться 5 марта в Неаполе. Новая дата полуфинала пока не называется.

Ответная встреча полуфинального противостояния в Кубке Италии по футболу между "Наполи" и миланским "Интером" перенесен из-за коронавируса. Матч должен был состояться 5 марта в Неаполе. Новая дата полуфинала пока не называется.О переносе игры стало известно Football Italia. Напомним, что в первой игре, которая состоялась в Милане 12 февраля, "Наполи" обыграл хозяев поля со счетом 1:0.Ранее из-за коронавируса в чемпионате Италии были перенесены несколько матчей 26-го тура, а также полуфинал Кубка страны между "Ювентусом" и "Миланом".