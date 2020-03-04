В Москве мошенник обманом выманил у 90-летней пенсионерки крупную сумму денег. Преступника уже задержали правоохранители. Как передает , злоумышленник позвонил женщине по телефону и ..

В Москве мошенник обманом выманил у 90-летней пенсионерки крупную сумму денег. Преступника уже задержали правоохранители.Как передает , злоумышленник позвонил женщине по телефону и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что ее сын стал участником ДТП, и, чтобы уладить спор, нужно заплатить.Напуганная пенсионерка, не заподозрив подвоха, сообщила аферисту свой домашний адрес. Приехавшему мужчине она отдала все свои сбережения. Вскоре пожилая женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию.