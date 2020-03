Первый канал подвергся серьезной критике за выбор в пользу группы Little Big для конкурса Евровидение. Решением возмутились в Общественной палате РФ.

Первый канал подвергся серьезной критике за выбор в пользу группы Little Big для конкурса "Евровидение". Решением возмутились в Общественной палате РФ.Напомним, 2 марта стало известно, что рейв-группа Little Big представил Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах. Такое решение принял Первый канал, который в этом году является национальным вещателем. Песня, которую исполнит коллектив на европейской сцене, пока неизвестна. Однако о выборе федерального канала уже нелестно отозвались.Так, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян в беседе с корреспондентом "Дни.ру" решил высказаться по этому поводу:"Да ну. Даже не смешно обсуждать их. А кто следующий? Бузова или блогерша с сухим льдом? Весь хайп из "Ютуба" теперь будет на "Евровидение" ездить? Я возмущен этим решением Константина Эрнста! А зачем мы вообще вокальные конкурсы проводим, если просто можно хайповать, и вот ты уже представляешь страну? Могут ли Little Big выиграть? Запросто! Буду ли я за них болеть? Ни за что! В итоге Беларусь и Украина будут уникальными, пусть даже и не выиграют, а наши представители будут прыгать по сцене под звуки англоязычной песни. Позор!"Поясним, участники от Украины и Республики Беларусь будут представлять песни на родных языках. Из Киева в Роттердам поедет электрофолк-группа Go_A с песней "Соловей", а в Минске выбрали певицу VAL. На "Евровидении" она исполнит композицию "Да відна".2 Мар 2020 в 10:41 PSTОтметим, что в Сети как россияне, так и другие жители Европы выражают свой восторг по поводу поездки Little Big на песенный конкурс. В рейтинге букмекеров Россия занимает на данный момент третье место. Но все может измениться, когда группа представит песню в начале марта.Конкурс "Евровидение" в этом году состоится 12, 14 и 16 мая.