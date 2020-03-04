Бывший вице-президент Джо Байден выигрывает первичные выборы (праймериз) Демократической партии в шести штатах.

Бывший вице-президент Джо Байден выигрывает первичные выборы (праймериз) Демократической партии в шести штатах.Во вторник в 14 штатах США и одной заморской территории проходят первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США. Этот этап предвыборной гонки назван "супервторником".Согласно первоначальным подсчетам, сделанным местными СМИ, Джо Байден ведет в Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме, Массачусетсе, Оклахоме, Теннеси.Его конкурент Берни Сандерс выигрывает выборы в домашнем штате Вермонт, Колорадо и Техасе, сообщает ТАСС.Миллиардер Майкл Блумберг пока не выиграл ни один штат, зато ведет в выборах на Американском Самоа в Тихом океане.Официальные результаты голосования пока не подсчитаны​​​.