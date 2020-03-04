Правительство и Роснефть заключат соглашение об ускоренном развитии генетических технологий. Постановление по этому вопросу подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство и "Роснефть" заключат соглашение об ускоренном развитии генетических технологий. Постановление по этому вопросу подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Соглашение призвано объединить усилия для того, чтобы Россия стала одним из лидеров в генетических технологиях. Правительство и "Роснефть" намерены решить задачи, обозначенные в Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий на 2019-2027 гг.Для ускоренного развития генетических технологий в "Роснефти" создан консультативный совет, который возглавил глава "Роснефти" Игорь Сечин.Правительство и "Роснефть" создадут центр исследований в области генетических технологий и генетического редактирования, обеспечат условия для проведения генетических исследований в интересах промышленности и медицины, разработают предложения по нормативно-правовой базе.Стороны намерены поддерживать разработку опытных образцов российского оборудования и реактивов, создавать условия для подготовки специалистов и коллективов исследователей, разрабатывать базы данных для развития генетических технологий.