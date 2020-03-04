Программы социально-экономического развития в десяти наиболее отстающих регионах России позволят увеличить среднедушевой доход проживающих там россиян на 6,5 тыс. руб. (на 30%) в ближайшие пять лет, заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Программы социально-экономического развития в десяти наиболее отстающих регионах России позволят увеличить среднедушевой доход проживающих там россиян на 6,5 тыс. руб. (на 30%) в ближайшие пять лет, заявил министр экономического развития Максим Решетников.Разработаны проекты таких программ. Объем инвестиций в этих регионах увеличится почти на 20 тыс. руб. на душу населения, "это плюсом 60% к тому, что там сейчас есть, то есть более чем в 1,5 раза увеличиваем", отметил Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, сообщает ТАСС.На финансирование таких программ до 2024 г. из бюджета выделят 50 млрд руб., при этом 10% этих денег необходимо направить на развитие инфраструктуры для комплексной жилищной застройки, "чтобы и жилищные вопросы в этих субъектах сдвинуть", пояснил министр.Новые программы развития отстающих регионов позволят создать 70 тыс. рабочих мест.Власти предложили опробовать в отстающих регионах особую систему управления. Речь идет о том, чтобы не распределять деньги по отдельным министерствам, направлениям и мероприятиям, а сосредоточить все средства в рамках одного министерства, подчеркнул Решетников.Правительство определит министерство, которое станет главным распорядителем бюджетных денег по программам развития десяти отстающих регионов. В свою очередь губернаторы начнут самостоятельно перераспределять деньги, заявил министр.Правительство оценит качество работы властей регионов по использованию дополнительных денег, с этой целью введут два показателя — рост инвестиций и снижение уровня бедности. "Именно по этим мероприятиям мы будем оценивать в периоде два-три года", — заявил Решетников.Среди регионов, для которых разработаны программы социально-экономического развития, министр назвал Республику Алтай, Карелию, Тыву, Чувашию, Марий Эл, Калмыкию, Псковскую и Курганскую области.