Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За его уход с поста отдали свой голос 353 депутата при необходимых 226. В своей заключительной речи Алексей ..

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За его уход с поста отдали свой голос 353 депутата при необходимых 226.В своей заключительной речи Алексей Гончарук назвал действующего президента Владимира Зеленского "честным человеком". По его словам, украинский лидер ни разу не подал намека на "какую-то нечестную игру"."Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках", – передает слова Алексея Гончарука "Интерфакс".