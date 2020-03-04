Распространение нового типа коронавируса серьезным образом повлияло на цену нефти. Об этом заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

Распространение нового типа коронавируса серьезным образом повлияло на цену нефти. Об этом заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.По его словам, распространение эпидемии серьезно повлияло на цену нефти. Она опустилась примерно до $50 за баррель, тогда как в начале года баррель стоил более $65."Многие заводы, особенно в автомобильном секторе, были вынуждены прекратить свое производство, что имело последствия для всей производственной цепочки в Китае", — сказал Мухаммед Аркаб.Он добавил, что за пределами Китая эпидемия оказывает заметное влияние на транспортный сектор, а это приводит к снижению спроса на сырую нефть и нефтепродукты, сообщает ТАСС.