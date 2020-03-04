9 марта на телеканале Россия 1 состоится премьера нового сериала Невеста комдива. Главные роли в нем исполнили Максим Аверин, Александра Никифорова и Нина Усатова. Про жизнь, про любовь, про наше время. Это 70-80-е годы, — говорит Усатова.

9 марта на телеканале "Россия 1" состоится премьера нового сериала "Невеста комдива". Главные роли в нем исполнили Максим Аверин, Александра Никифорова и Нина Усатова.По сюжету девушка Катя приезжает в гарнизон к своему жениху, с которым познакомилась по переписке. Но оказывается, что письма ей писал матрос, который выдавал себя за командира дивизии. А сам генерал, которого играет Аверин, никакую невесту не ждет.Роль мамы комдива, которая самостоятельно хочет выбрать жену для своего сына, исполнила Нина Усатова. Актриса считает, это такие сериалы – это любимый жанр для нашего народа."Про жизнь, про любовь, про наше время. Это 70-80-е годы", — говорит она.Актриса сказала, что снималась в сериале с большим удовольствием. С режиссером Александром Барановым она уже работала на съемках "Березки". Также была ей знакома и вся съемочная группа — и оператор Егор Суровцев, и художник по костюмам. "Приятно работать в коллективе, который ты уже знаешь", — признается она.Создать образ героини Усатовой помог пример ее родной тети: она была замужем за подполковником, с которым познакомилась еще на войне. По словам актрисы, они всегда с такой трепетностью и любовью относились к друг другу, будто недавно поженились. "Я помню, как они понимали друг друга с полуслова", — говорит Усатова.Всю жизнь семья ее тети прожила в военных городках, переезжая с места на место. А это большое испытание для женщины."И в сериале я тоже говорю: "Я с сыном долго работала над тем, чтобы он строевой голос выучил". Мать, представляете, такое говорит? Потому что она прошла очень много", — рассказывает Усатова.По словам Усатовой, картина "Невеста комдива" – про жизнь и про любовь, и многие в ней увидят себя и свои житейские ситуации.Максим Аверин в интервью рассказал, что был счастлив снова работать с Ниной Усатовой. Раньше она уже играла его тещу, а теперь маму. По словам актера, Нина Николаевна такой человек, что когда ты к ней попадаешь, сразу чувствуешь как дома – и тепло в нем, и хорошо, и уютно, и радостно."Это прекрасная, это удивительная актриса, потрясающей органики. И для меня счастье быть партнером такой замечательной актрисы. Нина Николаевна, я вас очень люблю!" — признается он.Аверин говорит, ему было легко играть в сериале про 70-е годы, потому что он сам отлично помнит это время. По его словам, в фильмах про советскую эпоху всегда есть опасность вдруг стать карикатурным. "Мы были прекрасными замечательными людьми, просто в нашей жизни не было технологий, айфонов и всего остального, — говорит он. — Мы жили такой же обычной жизнью. Я не помню, чтобы было такой уж все картонное". Актер признается, что очень любит картинки из интернета про счастливое детство. "Оно было в луже, в грязи, на деревьях и где угодно. Но оно не было скучным", — считает он.По словам кинозвезды, в этом фильме есть милое очарование советского кинематографа. "В общем-то тема всегда одна и та же: каждый хочет любить. И комдив, несмотря на то, что он генерал-майор, он тоже мечтает, что встретит свою женщину", — говорит он.Финал сериала Аверин, конечно же, раскрывать не стал. Но пообещал, что любовь все-таки будет, потому что "нельзя без любви оставить генерала".Смотрите первые две серии сериала "Невеста комдива" 9 марта в 21:00 на телеканале "Россия 1".