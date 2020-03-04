В Томской области ликвидировали группировку лесных контрабандистов. Преступники штамповали левые документы на санитарные рубки, пилили здоровые сосны и переправляли их за границу - в Узбекистан. О том, как ликвидировали ОПГ, рассказывается в новом расследовании Эдуарда Петрова Профессия - лесовор 4.

В Томской области ликвидировали группировку лесных контрабандистов. Преступники штамповали левые документы на санитарные рубки, пилили здоровые сосны и переправляли их за границу — в Узбекистан. О том, как ликвидировали ОПГ, рассказывается в новом расследовании Эдуарда Петрова "Профессия — лесовор 4"."Больные тонкоствольные деревья оставлены. Деловая древесина – выпилена", – констатируют лесники.Кто покрывал злоумышленников? Какие у них связи в силовых органах? Смотрите в первые мартовские выходные "Расследование Эдуарда Петрова" на телеканале "Россия 24".