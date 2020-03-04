Из-за распространения нового коронавируса с прилавков аптек исчезают не только медицинские маски, но и дезинфицирующие растворы и салфетки. Впрочем, это средство защиты можно изготовить самостоятельно и в домашних условиях, если руководствоваться советами экспертов.

Из-за распространения нового коронавируса во многих странах мира небывалым спросом пользуются медицинские маски и дезинфицирующие средства.Напомним, эксперты в области общественного здравоохранения не рекомендуют носить маски здоровым людям: их следует надевать тем, у кого есть такие симптомы респираторной инфекции как чихание или кашель.А вот вторым по популярности аптечным товаром — антисептиками — запастись имеет смысл всем.Специалисты постоянно призывают людей соблюдать элементарные правила гигиены и обеззараживать поверхности гаджетов и других предметов, с которыми человек контактирует чаще всего.Если же дезинфицирующих растворов либо салфеток не найти в аптеке или магазине, не беда. Это средство защиты можно изготовить самостоятельно в домашних условиях, уверена профессор биологии Мирьям Варман (Miryam Wahrman) из Университета Уильяма Патерсона в США.Свои советы на этот счёт она озвучила в интервью изданию Business Insider.По словам профессора Варман, главное, что нужно для дезинфекции, — это спирт. Либо изопропиловый (он часто используется для растираний), либо этиловый (основной ингредиент спиртных напитков).По сути, для дезинфекции можно использовать любую имеющуюся под рукой жидкость — при условии, что содержание спирта в ней не ниже 60%. Жидкость необходимо втереть в руки и дать им высохнуть на воздухе. Затем можно увлажнить кожу, чтобы избежать сухости.Люди с очень чувствительной кожей могут добавить в жидкость несколько капель сока алоэ. Но при этом важно, чтобы содержание спирта не упало ниже 60%. В противном случае эффективность дезинфекции резко снизится, поясняет биолог.Согласно одному из рецептов, чтобы получить мощное защитное средство, нужно смешать две трети чашки 91%-ного изопропилового спирта и треть чашки алоэ вера. Чтобы придать раствору приятный запах, можно добавить в него восемь-десять капель любого эфирного масла.Также спирт является ключевым ингредиентом в дезинфицирующих салфетках. Ими, кстати, медики советуют протирать не только гаджеты, но и ручки дверей, а также те предметы в доме, которых человек касается, приходя с улицы и не успев помыть руки.Чтобы изготовить дезинфицирующие салфетки, достаточно пропитать обычную салфетку или бумажное полотенце спиртом или любым раствором, в котором содержание спирта не ниже всё тех же 60%. А для дезинфекции смартфона или другого гаджета лучше подойдёт мягкая тряпочка.Однако важно помнить, что самый главный способ защиты — это тщательное мытьё рук. Эксперты рекомендуют мыть руки с мылом не менее 20 секунд.Разница заключается в том, что спиртовое средство хоть и уничтожает большинство патогенов, но не удаляет их с кожи, поясняет профессор Варман.Добавим, что средствами дезинфекции не стоит пренебрегать никогда, и в особенности в сезон разгула респираторных инфекций вроде гриппа и ОРВИ. К слову, и новый коронавирус может пополнить ряды патогенов, периодически атакующих людей в холодное время года.Также "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о другой неприятной особенности коронавируса SARS-CoV-2, из-за которого к личной гигиене и дезинфекции следует относиться максимально внимательно.