Протоиерей Димитрий Смирнов считает образование для девочек бесполезным. По его словам, в школе детей ничему ничему не учат, кроме скверных слов, зависти и хамства учителям. В эфире ..

Протоиерей Димитрий Смирнов считает образование для девочек бесполезным. По его словам, в школе детей ничему ничему не учат, кроме скверных слов, зависти и хамства учителям.В эфире радиостанции "Радонеж" священник привел в качестве примера свою прихожанку, которая использует свою семилетнюю дочь как няню. "Это же важнее – семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать", – цитирует его телеканал "".Ранее протоиерей Смирнов сравнил женщин, которые живут с мужчинами без регистрации брака, с проститутками. Также он заявил, что ему жаль гражданских жен, с которыми мужчины "обращаются как с мусором" и "бросают через три-пять лет".