Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку премьера Алексея Гончарука.

Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку премьера Алексея Гончарука.Как передает РИА Новости, данное решение при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали 353 парламентария.Теперь по закону вслед за уходом премьер-министра отставка ожидает весь состав правительства, которое будет продолжать исполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.Перед голосованием в парламенте выступил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что несмотря на определенные достижения премьер-министра Алексея Гончарука, у него есть целый ряд ошибок, которые не может устраивать граждан Украины.По его словам, кабинет министров Гончарука не смог справиться с тем, что за два месяца невыполнение бюджета составило почти 16 миллиардов гривен, 13 из которых не поступили от таможни, сообщает "Интерфакс".Зеленский констатировал, что ""контрабанда не исчезла" и перечислил другие экономические проблемы, с которым правительство не справилось – на 5% упал рост промышленности, налицо провал работы с населением в области жилищно-коммунальных платежей, имеются нерешенные проблемы в угольной промышленности, в том числе, с зарплатами шахтеров и сбытом продукции.Зеленский напомнил, что кабмин не решил вопрос и с увеличением пенсий, отметив, что большинство пожилых людей получает ежемесячно менее двух тысяч гривен.3 марта Андрей Гончарук написал заявление о своей отставке.