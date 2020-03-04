В интервью для проекта ТАСС 20 вопросов Владимиру Путину президент отметил, что экономическая ситуация в России не идеальна, но стабильность создает базу для развития.

Экономическая ситуация в России не идеальна, но стабильность создает базу для развития, заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". В среду вышла восьмая серия проекта, в которой речь идет об экономическом кризисе, целях нового правительства, а также о борьбе с бедностью.Путин назвал рискованным собственное обещание 2008 года, что кризис 1998-го не повторится. По его словам, тогда мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на планы развития России, однако властям удалось не допустить краха экономики и обнуления накоплений россиян.Президент также отметил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости, так как этого нельзя сделать "по щелчку".