Поход в ночной клуб на Пхукете обернулся неприятным инцидентом для московского бьюти-блогера и стилиста Елены Богачевой -туристы из Волгограда приняли ее за трансвестита и взялись отпускать нелицеприятные шутки, а затем и вовсе набросились с кулаками.

Поход в ночной клуб на Пхукете обернулся неприятным инцидентом для московского бьюти-блогера и стилиста Елены Богачевой -туристы из Волгограда приняли ее за трансвестита и взялись отпускать нелицеприятные шутки, а затем и вовсе набросились с кулаками.Инцидент произошел в минувшие выходные и не ограничился стычкой на танцполе клуба Crystal. По словам Богачевой, они с подругой спешно ретировались, но соотечественники их нагнали."Одни держали, другие били. Баба с лицом, похожим на фарш, так и орала, что ей терять нечего, а ее друг — что сидел трижды", — рассказала стилист из Москвы.Богачева обнародовала запись с камеры наблюдения и описала последствия неприятного знакомства: вырвали половину волос, сережку из пупка, испортили зубы и разбили телефон стоимостью 130 тысяч рублей.Полицейских этот инцидент не заинтересовал, в российском консульстве, как отметила пострадавшая, понимания ей добиться не удалось. Блогер решила наказать обидчиков уже на родине, для чего попросила подписчиков за вознаграждение в 50 тысяч рублей собрать о них всю информацию. После этого на телефон ее отца стали поступать угрозы.Богачева полагает, что причиной конфликта стала вовсе не ее внешность и низкий голос, а зависть — якобы туристы узнали ее по телевизионным передачам и решили нетривиальным образом "прикоснуться к прекрасному". В комментариях знакомые второй стороны пишут, что и сама Екатерина вела села неподобающим образом, но как именно, не указывают.