Работающие в ДФО авиакомпании получили приоритет при распределении допусков на зарубежные рейсы

Российские авиакомпании, работающие в Дальневосточном федеральном округе, получили приоритет при одобрении заявок о допуске к международным линиям, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ."При подаче несколькими перевозчиками заявок на выполнение полетов на одной и той же договорной линии в качестве одного из критериев учитывается факт выполнения полетов внутри ДФО", — пояснили "Интерфаксу" в Минтрансе.Минтранс планирует увеличить субсидирование региональных авиаперевозок на 1,1 млрд руб. Авиакомпании просили на эти цели 34 млрд при лимите 8,4 млрд руб.1,1 млрд руб. — это остатки от прошлого года, сообщил "КоммерсантЪ". Авиакомпании выбирают наиболее удобные маршруты, поэтому субсидии часто не расходуются полностью.Правительство пока не приняло решение об увеличении субсидий для региональных маршрутов.В федеральном бюджете-2020 утверждены субсидии в размере 8,4 млрд руб., а в 2019 г. было 8,1 млрд руб.В 2019 г. 21 российская авиакомпания перевезла по субсидируемым региональным маршрутам 1,9 млн человек.Субсидии предоставляют федеральный и региональные бюджеты после одобрения правительства.В 2020 г. региональные перевозки выполняют авиакомпании S7, "ЮТэйр", "Нордавиа", "Нордстар" и небольшие региональные компании.