Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила руководителем правительства экс-вице-премьера и бывшего министра по развитию общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила руководителем правительства экс-вице-премьера и бывшего министра по развитию общин и территорий Дениса Шмыгаля.Как передает РИА Новости, такое решение поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.Шмыгаль, 44-летний уроженец Львова, является кандидатом экономических наук. С августа 2019 руководил Ивано-Франковской областной администрацией. 4 февраля 2020 года был назначен вице-премьером и министром развития общин и территорий.3 марта 2020 года предыдущий премьер-министр Украины Андрей Гончарук написал заявление о своем уходе с занимаемого поста.