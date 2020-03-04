Еще два россиянина заразились коронавирусом. Инфицированных выявили медики Объединенных Арабских Эмиратов. Спортсмены заразились, скорее всего, от итальянских участников ежегодной велогонки Тур ОАЭ. Сейчас вся команда на карантине.

Еще два россиянина заразились коронавирусом. Инфицированных выявили медики Объединенных Арабских Эмиратов. Спортсмены заразились, скорее всего, от итальянских участников ежегодной велогонки "Тур ОАЭ". Сейчас вся команда на карантине."Тур ОАЭ" — престижная многодневная велогонка, которая проходит по территориям всех семи эмиратов и собирает лучшие в мире команды. Однако вместо захватывающих соревнований, всего два этапа и карантин в отеле Абу-Даби. У двух итальянских гонщиков обнаружен коронавирус. Соревнования отменили, часть спортсменов изолировали. В изоляции находятся и российские гонщики. Жалуются, что не получали никаких официальных документов. На этажах отеля даже отключали лифты, а на лестнице выставили охрану.В итоге после медицинских тестирований не самые приятные новости: двое наших спортсменов оказались инфицированы. Кроме них, два гонщика из Германии и Колумбии и два итальянца.В Минздраве ОАЭ отметили, что все заболевшие в стабильном состоянии и получают всю необходимую медицинскую помощь. В российском посольстве подчеркнули, что находятся в контакте с российской командой, а также с властями Эмиратов."Компетентные органы ОАЭ со своей стороны заверили, что будут проведены повторные тесты, — говорит Юрий Видакас, заместитель главы дипломатической миссии России в ОАЭ. — И мы будем соответствующим образом проинформированы о состоянии здоровья инфицированных".Карантин для остальных российских гонщиков продлится еще 10 дней, после чего всех отпустят домой.