Глобальное аналитическое агентство QS обнародовало результаты предметных рейтингов лучших университетов мира.

В топ-50 здесь попали 9 программ российских вузов. Пять программ от МГУ им. Ломоносова, и по одной программе от Санкт-Петербургского горного университета, Московской государственной консерватории им. Чайковского, МИСиС и Высшей школы экономики.МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках". По отдельным предметам, например, "Лингвистика", "Физика и астрономия", "Современные языки", "Математика", "Управление гостиничным бизнесом Московский университет тоже попал в полусотню лучших."Все последние годы Московский университет традиционно получает хорошие оценки в международных рейтингах вузов. Заслуженно высокий балл получила работа естественно-научных школ и подразделений университета, упрочили свои международные позиции лингвисты, хорошие показатели у физиков и математиков, - цитирует пресс-служба МГУ ректора вуза, академика Виктора Садовничего. - Не осталась без внимания ведущих зарубежных экспертов работа вуза в области социальных наук и управления, инженерии и технологии".Активно представлены в рейтинге и вузы-участники Проекта 5-100. Так, в сотню лучших университетов мира по различным направлениям входят ВШЭ ("Социальные науки и менеджмент"), Новосибирский госуниверситет МФТИ ("Естественные науки"). МФТИ, кстати, в этом году впервые попал в топ-100 отраслевых рейтингов QS.Но самый крутой скачок - на 100 с лишним позиций в рейтинге по направлению "Искусство и гуманитарные науки" - сделал Уральский федеральный университет. Теперь он в топ-300. Вместе с ним - ТГУ ("Искусство и гуманитарные науки"), МФТИ, Университет ИТМО, МИСиС, ТПУ и МИФИ ("Инженерные науки и технологии"), а также Университет ИТМО ("Естественные науки").Что касается отдельных предметов, то из вузов-участников Проекта 5-100 вот уже четвертый год свои позиции в топ-50 по специальности "Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых" сохраняет МИСиС. Впервые в этой категории - Высшая школа экономики, по специальности "Политика и международные отношения"- Результаты этого года - наверное, самое наглядное доказательство эффективности Проекта 5-100, - говорит региональный директор рейтингов QS Зоя Зайцева. - Образовательных программ, поднявшихся в рейтинге, в этом году примерно в четыре раза больше, чем тех, которые потеряли свои позиции. 26 программ, реализуемых в вузах Проекта 5-10 в этом году вошли в рейтинг впервые.