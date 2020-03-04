Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка футбольного турнира Лига наций УЕФА. Сборная России, выступающая во втором по силе дивизионе турнира, узнала своих соперников.

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка футбольного турнира Лига наций УЕФА. Сборная России, выступающая во втором по силе дивизионе турнира, узнала своих соперников.Подопечные Станислава Черчесова попали в группу 3, где дома и на выезде сыграют с командами Турции, Сербии и Венгрии. На предварительной стадии Лиги наций матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года.