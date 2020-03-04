Продажа алкоголя в Росси в 2019 году снизилась: россияне избегают пива и водки, но чаще пьют вино и коньяк, согласно данным Росстата с учетом информации Росалкогольрегулирования.

Продажа дешевого алкоголя в России в 2019 году снизилась: россияне избегают пива и водки, но чаще пьют вино и коньяк, согласно данным Росстата с учетом информации Росалкогольрегулирования.Продажа водки населению России в 2019 году снизилась на 0,1% до 83,2 миллиона декалитров, продажа пива и пивных напитков упала на 2,7% до 713,2 миллиона декалитров.При этом россияне увеличили потребление коньяка на 4,3% до 12 миллионов декалитров, и вина – на 2,3% до 53,4 миллиона декалитров. Выросла продажа игристых и шампанских вин на 1,2% до 17,1 миллиона декалитров.