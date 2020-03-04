Инфляция в России составила с 26 февраля по 2 марта 0,1%, с 1 января по 2 марта - 0,7%. Годовая инфляция ко 2 марта оказалась на уровне 2,3%, сообщает Росстат.

Инфляция в России составила с 26 февраля по 2 марта 0,1%, с 1 января по 2 марта — 0,7%. Годовая инфляция ко 2 марта оказалась на уровне 2,3%, сообщает Росстат.Куриные яйца подешевели с 26 февраля по 2 марта на 1%, пшено — на 0,4%, баранина — на 0,3%, свинина, рис и шоколадные конфеты — на 0,2%, сосиски, сардельки, мороженая рыба, сахар-песок, пшеничная мука, хлеб из пшеничной муки и маргарин — на 0,1%.Сливочное масло, сметана, гречневая крупа, вермишель и макароны подорожали на 0,3%, мясные консервы, молоко, сыры и чай — на 0,2%.Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,8%, в том числе помидоры — на 6,4%, морковь — на 1%. Огурцы подешевели на 0,3%.Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020 г. составляет 3%. При этом среднегодовой уровень инфляции может составить 2,6%, заявил глава МЭР Максим Решетников.Банк России в 2019 г. снижал ключевую ставку пять раз — до 6,25%. Четыре раза — в июне, июле, сентябре и декабре — ставка снижена на 0,25%, один раз — в октябре — на 0,5%. В феврале 2020 г. ЦБ снизил ставку на 0,25% до 6%.Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке и денежно-кредитной политике состоится 20 марта.