Экономика Бразилии в прошлом году выросла на 1,1%, как показали официальные данные, передает Reuters.

Экономика Бразилии в прошлом году выросла на 1,1%, как показали официальные данные, передает Reuters.Слабый рост бразильской экономики в последнем квартале 2019 года указал на слабое восстановление после рецессии 2015-16 годов.Замедление роста в последние три месяца года в квартальном выражении указывало на слабый старт 2020 года до вспышки коронавируса, которая внезапно бросила тень на мировую экономику.Статистическое агентство IBGE сообщило, что крупнейшая экономика Латинской Америки в четвертом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года на 1,7%, что выше среднего показателя в 1,5% в опросе Reuters и роста на 1,2% в июле-сентябре.Экономика Бразилии увеличилась на 0,5% в четвертом квартале прошлого года, что совпало с медианным прогнозом опрошенных агентством Reuters экономистами и немного медленнее роста на 0,6% в предыдущем квартале.Основными драйверами роста в четвертом квартале стали увеличение промышленного производства на 0,2% и объема услуг на 0,6%. Чистая торговля также была положительной: экспорт вырос на 2,6%, импорт сократился на 3,2%, а государственные расходы выросли на 0,4%.Как отметили в IBGE, наибольшее замедление роста было связано с падением инвестиций в основной бизнес на 3,3% и снижением активности в агробизнесе на 0,4%.Рост на 1,1% в 2019 году был ниже, чем на 1,3%, зарегистрированных как в 2017, так и в 2018 году.Учитывая ожидаемый ущерб от вспышки коронавируса, который в настоящее время усугубляет слабый эффект "переноса" с конца прошлого года, экономисты снизили свои прогнозы на этот год до уровня ниже 2%, при этом некоторые не исключают возможности легкой рецессии.Быстро ухудшающиеся экономические перспективы, вероятно, будут усиливать давление на президента Жаира Больсонару и его министра экономики Пауло Гуэдеса.