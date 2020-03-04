Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,88-66,44 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,93 руб. — это на 11 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 73,55 руб., опустившись на 23 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 16,4 коп. до 69,36 руб.Цены на нефть подскочили в среду на фоне ожиданий относительно более масштабного сокращения добычи ОПЕК+.К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,1% и составила $52,44 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,2% до $47,73 за баррель.После заседания во вторник Объединенный технический комитет ОПЕК+ предложил дополнительное снижение производства в объеме от 600 тыс. до 1 млн баррелей нефти в сутки во II квартале.