Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский Салават Юлаев на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский Авангард со счетом 3:2.

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2.У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).Первая игра противостояния завершилась победой "Авангарда" со счетом 5:2. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал ничейным – 1:1. Третья игра состоится в четверг, 5 марта, и пройдет в Уфе.