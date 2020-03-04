Сбербанк с помощью искусственного интеллекта разработал три математические модели-сценария распространения коронавируса в России. Сценарии предрекают достаточно неплохую картину, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта разработал три математические модели-сценария распространения коронавируса в России. Сценарии предрекают "достаточно неплохую" картину, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Мы построили математическую модель распространения коронавируса в мире и России. Сейчас наполняем ее данными​​​... В России во всех трех сценариях картинка выглядит достаточно неплохо", — отметил Греф, сообщает "Прайм".Возможны две волны заболеваний коронавирусом — весенняя и осенняя. Важно понимать, как может отреагировать рынок. "Мы одни из первых, кто заинтересован, чтобы паники не было, потому что страдают финансовые показатели и Сбербанка, и страны в целом", — отметил глава управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко.Основным источником распространения коронавируса является пассажиропоток, перемещение людей, поскольку вирус не распространяется в открытой среде. Свою роль играет и погода: чем теплее, тем лучше, потому что заразиться при холодной погоде легче.Смертность от коронавируса среди людей в возрасте до 40 лет достаточно низкая. Для большинства трудоспособного населения вирус несет малую угрозу. Профилактические меры имеют первоочередное значение, что и подтверждают модели-сценарии.По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 88 тыс. человек.