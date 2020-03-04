Принятие мер из Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию позволит снизить уровень бедности в 2020 г. на 0,9%, при этом влияние мер соцподдержки на снижение уровня бедности может быть переоценено, отмечает Счетная палата (СП).

Принятие мер из Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию позволит снизить уровень бедности в 2020 г. на 0,9%, при этом влияние мер соцподдержки на снижение уровня бедности может быть переоценено, отмечает Счетная палата (СП)."Реализация мер социального пакета, указанных в Послании президента, позволит повысить уровень доходов населения (в 2020 г. — 1,9% вместо ожидаемых ранее 1,5%), а также снизить уровень бедности в 2020 г. на дополнительные 0,9% до 10,8%", — отмечает СП.Однако не все инструменты господдержки ориентированы непосредственно на малообеспеченное население, подчеркивает СП.Между тем снижение прогноза уровня бедности вызвано в основном значительным изменением "исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности", поясняет СП.В свою очередь Минэкономразвития улучшило прогноз по снижению уровня бедности в России на 2020 г. с учетом мер, предложенных Путиным.По сведениям Росстата, количество бедных россиян составило в III квартале 2019 г. 17,6 млн человек (12% населения).В Послании Федеральному собранию Путин назвал ряд мер социальной поддержки россиян, среди которых продление и расширение программы маткапитала, введение ежемесячных выплат на детей в возрасте трех-семи лет в малоимущих семьях, обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием, введение доплаты в размере 5 тыс. руб. в месяц учителям за классное руководство.