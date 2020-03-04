В НХЛ состоялся матч регулярного чемпионата между Нью-Йорк Айлендерс и Монреаль Канадиенс. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 6:2. Вратарь хозяев льда Семен Варламов по ходу игры заменил в воротах Томаса Грайсса, однако спасти островитян от поражения не сумел.

В НХЛ состоялся матч регулярного чемпионата между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Монреаль Канадиенс". Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 6:2. Вратарь хозяев льда Семен Варламов по ходу игры заменил в воротах Томаса Грайсса, однако спасти "островитян" от поражения не сумел.К этому времени "Айлендрес" уступали сопернику со счетом 0:3. Россиянин провел на льду 39 минут и 12 секунд, отразив 12 бросков из 14.В составе победителей шайбы забросили Брендан Галлахер, Джефф Питри, Пол Байрон, Шарль Юдон, Джордан Уил и Йоэль Армиа. У "Нью-Йорка" отличились Брок Нельсон и Райан Пулок.