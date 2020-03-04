В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сент-Луис Блюз на выезде обыграл команду Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Для музыкантов эта победа стала восьмой кряду.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" на выезде обыграл команду "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Для "музыкантов" эта победа стала восьмой кряду.У победителей встречи голами отметились Колтон Парэйко (23-я минута), Брэйден Шенн (50) и Джейден Шварц (60), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад (13).Российский нападающий "рейнджеров" Павел Бучневич записал на свой счет голевой пас, его одноклубник Артемий Панарин результативными действиями не отметился, а голкипер Александр Георгиев отразил 19 бросков по своим воротам."Сент-Луис" с 90 очками лидирует в Западной конференции, а "Рейнджерс", потерпевший поражение в третьем матче подряд, расположился на десятой строчке на Востоке, имея в активе 74 очка.