Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции Слуга народа.

Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа".В то же время на сайте Окружного административного суда Киева сообщается, что Гончарук обратился в инстанцию с просьбой запретить Разумкову рассматривать вопрос его отставки или освобождения кого-либо из членов правительства на внеочередном заседании парламента.Тем временем Кабмин опроверг, что Гончарук подавал в суд на свою отставку.Собрание фракции "Слуга народа" связано с обсуждением намеченного внеочередного заседания на среду, 4 марта. Как сообщает "Страна.ua", одним из вопросов повестки являются кадровые перестановки. Участие в собрании принимает президент Украины Владимир Зеленский.Как отмечает украинское издание, уволить Гончарука без его заявления нельзя, поскольку у премьера иммунитет на год. Сам политик пока никак не прокомментировал появившуюся информацию.