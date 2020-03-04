Ограничен въезд большегрузного транспорта во Владивосток. Причина такого решения ГИБДД – начавшийся в городе снегопад.

Ограничен въезд большегрузного транспорта во Владивосток. Причина такого решения ГИБДД – начавшийся в городе снегопад.В диспетчерской автовокзала Владивостока сообщили, что отменены 15 междугородных автобусных рейсов и внутренние авиарейсы по условиям малых аэропортов, передает ТАСС. Остальные самолеты пока вылетают и садятся по расписанию.Приморский гидрометцентр прогнозирует существенное ухудшение погодных условий. Будет идти снег с усилениями, местами будет наблюдаться гололедица и снежный накат, заносы.С раннего утра в городе вручную убирают снег 130 человек, 126 машин и тракторов. Городские службы ведут постоянную обработку дорожного полотна на спусках и подъемах на основных магистралях и дорогах города.Школы и детские сады города работают в обычном режиме, но учреждения предоставляют возможность родителям самим принять решение о посещении детьми учебных заведений.