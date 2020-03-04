04.03.2020

2020-03-04 14:45:05

Собственника разбитой дороги на улице Юбилейной во Владимире определит суд

Борьба за каждый метр придомовой территории. Спор между мебельным магазином и жителями дома №38 по улице Юбилейной города Владимира дошёл до суда. По словам жителей, дорогу не ремонтировали с 77 года. За помощью люди обратились в администрации города и области. Когда будет ремонт? Выясняла Нина Глизница.

Этой луже без малого 45 лет - почти юбилей. Дождь, снег, забитая ливнёвка. Дороги на улице Юбилейной нет. Тут же и школа с библиотекой. Каждый день перед детьми сложная задача - пройти, не испачкавшись.

Анастасия Кораблина, жительница улицы Юбилейной: «Стоят машины. Мы постоянно падаем, ноги сырые. До школы идти буквально несколько метров, а дойти невозможно».

Ирина Ксарчук, жительница улицы Юбилейной: «Тут кругом всё разбито. Отсюда воды, оттуда вода льётся, когда дождик, мы не можем подойти ни с этой, ни этой стороны».

Этот грузовик сняли на телефон местные жители. Он подъезжает к мебельному магазину. Именно магазин винят люди в плачевном состоянии дороги. Для разгрузки и погрузки товара он пользуется проездом между своим складом и домом 38.

Александр Андрианов, житель улицы Юбилейной: «Вся дорога, начиная от здания, до библиотеки и до крыльца мебельного магазина. Это наша территория, она по праву принадлежит нам, и обязанность её ремонтировать несём мы. И эту дорогу разбил в основном грузовой транспорт мебельного магазина».

Мебельному дому 40 лет. До недавнего времени проблем не возникало, говорит Зинаида Власова, директор магазина. Но в конце декабря прошлого года жители начали протестовать. Они решили поставить ограждение, чтобы помешать проезду грузовиков. Мебельный магазин решил отстоять своё право на подъезд в суде. Исковое заявление направили всем жителям дома - это 264 человека.

Зинаида Власова, директор мебельного магазина: «Мы им исковое заявление послали, что мы просим через суд дать нам разрешение подъезжать к нашей эстакаде, к которой подъезжали всё время. Нам нужен подъезд, разгрузить товар, машина уезжает».



Наталья Шевченко, жительница улицы Юбилейной: «От снега на этом поскальзываешься, одна женщина у нас здесь ногу сломала. Ну вообще безобразие».

Заявление на участие в федеральной программе «Комфортная городская среда» жители подали в феврале. Но конкурс двор не прошёл. Сначала отремонтируем те районы, которые попали в программу ещё в 18 году, объяснили «Вестям» в администрации города. Но дополнительные средства могут появиться после торгов.

Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью СМИ администрации г. Владимира: «Организованы торги на проведение торгов по благоустройству и входу этих торгов образуется экономия... Возможно, первый претендент на благоустройство за счёт сэкономленных средств, это как раз двор по адресу улица Юбилейная, д. 38».

Большая часть торгов закончится в конце марта. Сразу после - определят дворы, которые отремонтируют на сэкономленные деньги. Но важно понять, где территория двора, а где - магазина. Этот вопрос решат в суде.

Нина Глизница, Александр Чернышёв

«Вести-Владимир»