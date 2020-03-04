Злоумышленник, используя свое служебное положение, забирал часть выручки из кассы, а похищенными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержали 33-летнего подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился специалист службы безопасности одного из продовольственных магазинов. Мужчина сообщил, что в ходе ревизии в магазине была выявлена недостача в размере 1 млн 408 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний директор магазина. Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение, забирал часть выручки из кассы, а похищенными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.Следственным отделением МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79