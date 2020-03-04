Во время драки неизвестный нанес удар одному из мужчин предметом, похожим на нож, после чего скрылся...

«Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступило сообщение, что в медицинское учреждение доставлен 33-летний мужчина с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки.Сотрудники полиции установили, что у торгового центра в районе Марьино между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник предметом, похожим на нож, нанес удар потерпевшему, после чего скрылся. Гражданин был госпитализирован в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18