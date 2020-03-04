Злоумышленник, ранее помогавший заявителю в оформлении документов при покупке вышеуказанного автомобиля, сделал поддельный договор купли-продажи и переоформил автомобиль на себя...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы и оперативники ОУР УВД по ЗАО при содействии сотрудников ЦОРИ УВД по ЗАО задержали 48-летнего подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.В полицию обратился 44-летний мужчина. По его словам, неизвестный переоформил на себя принадлежащий ему автомобиль марки «Мерседес». Материальный ущерб составил более 4 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний знакомый потерпевшего, которому тот временно оставил автомобиль.Установлено, что злоумышленник, ранее помогавший заявителю в оформлении документов при покупке вышеуказанного автомобиля, через некоторое время сделал поддельный договор купли-продажи и переоформил автомобиль на себя.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу.Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93