Эксперты составили список продуктов, товаров и медицинских препаратов, которые необходимо иметь дома на случай эпидемии коронавируса. Совершеннолетним россиянам, помимо традиционных круп, консервов, соли, спичек, свечей и мыла, также рекомендуется не забыть про сало и бутылочку-другую алкоголя.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире уже превысило 93 тысячи, более 3 тысяч скончались.За пределами Китая самая опасная ситуация складывается в Республике Корея, Японии, Иране, Италии. В этих странах счет идет на тысячи: заболевают в среднем по 500 человек в сутки.К числу стран, которых коснулся коронавирус, присоединились Польша, Чили, Ирак, Аргентина и Лихтенштейн.В России, согласно данным мониторинга, пока только шесть подтвержденных случаев: трое зараженных – в Казани, они были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, по одному зараженному в Москве, Забайкальском крае и Тюменской области.В целях недопущения распространения заболевания правительство России предпринимает ряд мер.В частности, временно запрещено вывозить из России некоторые медицинские изделия, в том числе медицинские маски и противовирусные средства. Цель — предотвращение дефицита в связи с коронавирусом. Ограничения действуют до 1 июня.При этом запрет не распространяется на гуманитарную помощь и вывоз гражданами этих товаров для личного пользования, передает "Россия 24"В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса усиливают меры дезинфекции на предприятиях.Особое распоряжение выпустил Роспотребнадзор. Оно направлено руководителям гостиниц и заведений общепита, коммунальных и спортивных объектов, торговых центров и социальных учреждений.На всех предприятиях должен быть создан неснижаемый запас средств дезинфекции, антибактериальных салфеток, медицинских масок и антисептиков для обработки рук.Кроме того, требуется чаще проводить уборку помещений, обеззараживать воздух при помощи ультрафиолетовых ламп и провести чистку систем кондиционирования и вентиляции, сообщает "Россия 1".На случай эпидемии в СМИ уже появились рекомендации, что нужно иметь дома в обязательном порядке.Ранее список необходимых товаров и продуктов для своих граждан составило правительство Германии. На 10 дней рекомендуется иметь в расчете на одного человека 20 литров питьевой воды, а также рыбу, мясо, яйца, крупу, макароны, консервы, орехи, сухофрукты, молочные продукты и растительное масло.В России же на фоне любых тревожных новостей люди, прежде всего, запасаются спичками, свечами, солью, гречкой, консервами и мылом.Эти рекомендации, безусловно, остаются в силе. Однако, советуют специалисты, "стратегический запас" на случай эпидемии коронавируса стоит расширить.Прежде всего, обязательно нужно иметь дома любые дезинфицирующие – спиртосодержащие – средства.Что касается еды, то не лишним будет, помимо растительного масла, картофеля, макарон, круп, тушенки, рыбных и иных консервов, запастись салом, чаем, кофе, сахаром, шоколадом и печеньем (сушками, сухарями).Если есть домашние животные, то не забыть и про корм для них.При этом издание "Гастрономъ" считает, что совершеннолетним стоит иметь в запасе и бутылочку-другую алкоголя – не только для "внутренней дезинфекции", но и для поднятия настроения на фоне возможных тревожных новостей.Что касается медпрепаратов, то в аптечке должны быть жаропонижающие и обезболивающие препараты, спазмолитики, лекарства от расстройства желудка и кишечной инфекции, а также в достаточном количестве препараты, которыми люди пользуются по индивидуальным показателям, и медицинские маски.Также специалисты напоминают, что и для профилактики, и особенно в случае эпидемии надо мыть руки не менее 20 секунд или же протирать их дезинфицирующими растворами или салфетками.Они же нужны в достаточном количестве и для того, чтобы протирать руки после соприкосновения с перилами на улице, поручнями в транспорте, ручками тележек в магазинах.По возможности не лишним будет протирать подобные поверхности и до того, как их коснется ваша рука, советуют специалисты.