Еврокомиссия, Европарламент и Совет Евросоюза сокращают количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у чиновника Европейского оборонного агентства.

Еврокомиссия, Европарламент и Совет Евросоюза сокращают количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у чиновника Европейского оборонного агентства.Как передает ТАСС, об этом мировой общественности рассказал информированный источник в европейских институтах в Брюсселе.В свою очередь Европейское оборонное агентство официально подтвердило факт заражения коронавирусом своего сотрудника, который вернулся из итальянского Милана и 29 февраля почувствовал недомогание. Взятые у него анализы показали наличие у мужчины коронавируса.В результате заболевший находится на карантине, а все его коллеги, контактировавшие с ним, теперь должны в течение двух недель работать из дома.Европейский парламент из-за угрозы заражения практически отменил все второстепенные заседания и мероприятия в своих штаб-квартирах в Брюсселе и Страсбурге. Отмечается, что будут проводиться только пленарные сессии и заседания комитетов, при этом на них не будут допускаться все, кто не работает в Европарламенте. В итоге, в ближайшие 14 дней количество заседаний снизится на 70%.При этом в самой Италии из-за распространяющегося по стране коронавируса правительство приняло решение временно закрыть школы и университеты .Впервые вспышка нового заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионом китайском городе Ухань. В настоящее время число инфицированных в КНР превысило 80 тысяч человек, умерли 2981 человек.За пределами Китая болезнь зафиксирована в 72 государствах, ею заболели более 10 тысяч человек, скончались более 160.