Российская теннисистка, 73-я ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в Лионе в трех сетах за два часа 27 минут обыграла представительницу Франции Полин Пармантье – 6:2, 5:7, 6:4.

Российская теннисистка, 73-я ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в Лионе в трех сетах за два часа 27 минут обыграла представительницу Франции Полин Пармантье – 6:2, 5:7, 6:4.Касаткина единожды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17, а у Пармантье, занимающей 147-е место в рейтинге WTA, два эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейка из 12.Таким образом, 22-летняя уроженка Тольятти вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Ириной Марией Барэ (№168) из Румынии, которая на старте переиграла венгерку Тимею Бабош (№99).