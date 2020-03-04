Новое средство против вирусов успешно прошло доклиническое исследование в томского НИИ фармакологии. Ученые проверили свойства препарата на животных, передает ГТРК Томск. Реализовать проект позволила федеральная целевая программа Фарма 2020.

Новое средство против вирусов успешно прошло доклиническое исследование в томского НИИ фармакологии. Ученые проверили свойства препарата на животных, передает ГТРК "Томск". Лекарство было разработано сотрудниками Бийского института проблем химико-энергетических технологий. Реализовать проект позволила федеральная целевая программа "Фарма 2020".Как рассказали ученые, на данном этапе испытаний уже можно с уверенностью утверждать: по эффективности препарат обгоняет зарубежный аналог. Он менее токсичен, зато обладает высокой противовирусной активностью. При этом его стоимость будет в несколько раз меньше.Главные помощники ученых — мышки и морские свинки. Именно они помогают исследовать новый препарат, оценить все его слабые и сильные стороны. На следующем этапе появятся добровольцы среди людей.Патент на лекарство уже получен. Правда, в аптеках его можно будет найти года через три — после завершения всех клинических тестов.