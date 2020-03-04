Рынок пассажирских перевозок лихорадит

Депутаты областного парламента проиндексировали выплаты приёмным родителям, обсудили итоги аудиторских проверок за 2019 год и «транспортный вопрос».Он и стал одной из центральных тем обсуждения на февральском заседании Законодательного Собрания. Речь шла о проблемах на рынке пассажирских перевозок. Его снова «лихорадит» из-за смены игроков. Депутаты подготовили запрос на имя губернатора.«Жалоб не поступало?»Ситуацией на рынке пассажирских перевозок обеспокоены как сами перевозчики, так и пассажиры. Особенно остро проблемы начали проявляться на междугородных маршрутах, где уже сократили число рейсов, уменьшили количество машин на маршруте и их вместимость, отменили некоторые остановки.Депутатский запрос по целому комплексу проблем сформулировал вице-спикер Законодательного Собрания Дмитрий Рожков. Он заверил: документ написан на основе, прежде всего, многочисленных обращений жителей.В частности, города Радужный. Департамент транспорта изменил характеристики подвижного состава по маршруту 115, не предупредив о том ни администрацию ЗАТО, ни местное автотранспортное предприятие. 7 автобусов большого класса и 1 среднего заменили на 8 среднего. Эти машины (вместимостью менее 90 человек) не справляются с большим пассажиропотоком утренних часов, когда примерно 3,5 тысячи жителей Радужного едут во Владимир на работу или учёбу. И это, естественно, вызывает недовольство людей. Критическая ситуация сложилась в Судогодском районе, в других территориях области. Маршруты там тоже стал обслуживать новый перевозчик, работа которого не устраивает местных жителей.Серьёзные претензии есть и со стороны самих перевозчиков. Они возмущены новым порядком проведения конкурсов: «Критерии безаварийной и многолетней работы в сфере пассажироперевозок обесценили, в то время как второстепенные требования, связанные с техническими характеристиками транспорта (электронное табло, звуковой информатор, класс видеорегистратора и другие), приобрели определяющее значение», - приводится в документе позиция руководителей автотранспортных предприятий.Дополнительно социальную напряжённость провоцирует ситуация с автовокзалом. Новый механизм оплаты услуг этого ГУПа грозит перевозчикам ростом затрат в размере от 100 до 3000%. Транспортные компании жалуются и на то, что ГУП «Владимирский автовокзал», по их мнению, умышлено создаёт им финансовые проблемы, затягивая перечисление денег за проданные через кассы билеты. У предпринимателей сложилось мнение, что «руководство департамента транспорта и дорожного хозяйства (в лице Левина П.В., бывшего руководителя ГУП «Владимирский автовокзал», ныне - заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства) действует в своих интересах».В зале присутствовали руководители нескольких транспортных компаний и представители от территорий. Они добавили весьма красноречивые подробности и примеры к сформулированным в запросе тезисам. Депутаты также проявили осведомлённость во многих конкретных вопросах и проблемах. Пожалуй, даже большую, чем директор профильного департамента Алексей Косилов. Все его ответы носили весьма общий характер и сводились к тому, что «всё происходит по закону» и «жалоб не поступало». Подавляющим большинством голосов запрос депутаты поддержали и направили губернатору. Глава области обязан отреагировать и в 15-дневный срок официально прояснить свою позицию по всем указанным проблемам.Поспешили?Прежде чем депутаты начали рассматривать основную повестку и обсуждать законопроекты, перед ними с отчётом выступила председатель региональной Счётной палаты Ирина Тулякова.Она рассказала об основных итогах работы аудиторов за 2019 год. Оказывается, у проверяющих есть серьёзные вопросы по поводу эффективности поддержки малого и среднего бизнеса, вложений в государственные СМИ и по некоторым другим направлениям.Но перед тем как обсудить и проанализировать содержание отчёта, депутатам пришлось разбираться, почему информация, содержащаяся в нём, раньше времени «просочилась» в СМИ. По Закону «О Счётной палате Владимирской области», отчёт можно опубликовать в СМИ или разместить в сети Интернет только после того, как его рассмотрят в Законодательном Собрании. Однако в некоторых интернет-изданиях уже вышли статьи с текстом отчёта Счётной палаты. По мнению главного аудитора, утечка произошла от помощника руководителя фракции КПРФ Максима Шевченко. Помощник опубликовал документ в своём телеграм-канале. Дело в том, что доступ к отчёту он получил именно как помощник депутата - текст на рассмотрение народным избранникам направляется заранее. Ирина Тулякова обратилась с требованием провести проверку по факту нарушения закона.Сиротам и воспитателямВ социальном блоке повестки заседания депутаты рассмотрели и приняли изменения в действующий закон о выплатах приёмным родителям и патронатным воспитателям. Их проиндексировали на 3,8%. В области более 1200 детей растёт в неродных семьях. На каждого такого ребенка государство выплачивает определённую сумму. С 1 января 2020 года (то есть принятый в феврале закон распространится и на предыдущий месяц) установили такие нормативы: одному приёмному родителю - 6069 руб. в месяц (сейчас 5847 руб.), второму - 3034 руб. (сейчас 2923 руб.), единственному - 9103 руб. (сейчас 8770 руб.).С 5847 до 6069 руб. подросло и ежемесячное вознаграждение воспитателю, осуществляющему постинтернатное сопровождение сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Кроме того, дополнительную надбавку предусмотрели тем, кто взял на себя заботу о ребёнке-инвалиде или воспитывает 6 и более приёмных детей.Пока не утвердилиАлександр Байер, врио первого заместителя губернатора, курирующего вопросы по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, от «приставки» не избавился. Он не прошёл процедуру согласования в Законодательном Собрании.По областному закону, согласование вице-губернаторов - прерогатива Законодательного Собрания. Губернатор Владимир Сипягин долгое время не представлял кандидатуры своих замов в облпарламент, поэтому рассматривали и подробно их обсуждали только в декабре прошлого года.По Байеру тогда окончательное решение не приняли. В дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве - сфере компетенций первого вице-губернатора - накопилась масса проблем. И у депутатов на тот момент сложилось неоднозначное мнение о профессиональных качествах кандидата.На февральском заседании депутаты проголосовали против утверждения Александра Байера на должность первого заместителя губернатора. За время «отсрочки» проблем в сферах ответственности Байера, по мнению депутатов, только прибавилось.Большинством голосов приняли решение: в согласовании отказать. У губернатора остаётся право внести в облпарламент кандидатуру Байера повторно.