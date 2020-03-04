Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп объяснил, почему в последних четырех матчах его команда потерпела три поражения. По мнению немецкого специалиста, его футболисты стали действовать в обороне не так здорово, как это происходило большую часть сезона.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему в последних четырех матчах его команда потерпела три поражения. По мнению немецкого специалиста, его футболисты стали действовать в обороне не так здорово, как это происходило большую часть сезона."Обычно в играх против "Ливерпуля" у соперника было не так много шансов нам забить. Наша защита действовала превосходно. Сейчас же стоит признать, что в последних играх мы пропустили слишком много мячей", – цитирует Клоппа Sky Sports.Напомним, что накануне "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, уступив в 1/8 финала лондонскому "Челси" со счетом 0:2. Это поражение стало для подопечных уже третьим в последних четырех играх.